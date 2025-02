Strafzaak tegen bedrijven en leidinggevenden Stint uitgesteld

Aanleiding voor de strafzaak, die in augustus 2023 werd aangekondigd, is het dodelijke ongeluk met een Stint op 20 september 2018 in Oss. Doordat de elektrische bolderkar op een spoorwegovergang terechtkwam en werd geraakt door een trein, kwamen die dag vier kinderen om het leven. Een vijfde kind en een begeleider raakten zwaargewond.

De afgelopen anderhalf jaar heeft de rechter-commissaris al meerdere getuigen gehoord, naar aanleiding van onderzoekswensen van de verdediging. Dat de inhoudelijke behandeling van de zaak wordt uitgesteld, heeft volgens het OM te maken met vier rapporten die de verdediging onlangs heeft ingestuurd, waaronder technische onderzoeken door externe deskundigen. Het OM wil een deel van die rapporten waarschijnlijk nog voorleggen aan deskundigen en mogelijk worden die experts dan ook nog verhoord bij de rechter-commissaris.

Dit maakt dat de rechtbank het volgens het OM „niet meer als reëel” ziet dat de zaak in maart kan beginnen. De eerste zittingsdag stond gepland op 31 maart, daarna zou de zaak op 1, 3, 7 en 8 april verder gaan. Wanneer de strafzaak nu begint, is nog niet bekend. Het OM heeft de slachtoffers en nabestaanden van het Stint-ongeluk op de hoogte gebracht van het uitstel.