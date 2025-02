Inspectie: PFAS-bedrijven kunnen gerichte inspecties verwachten

De UU had in opdracht van de ILT gegevens van Rijkswaterstaat en de waterschappen bekeken op PFAS. Het aantal van 170 locaties zegt momenteel alleen nog onvoldoende, legt onderzoeker Chiel Jonker uit. Dat is omdat de waterschappen allemaal hun eigen manier hadden om PFAS te meten tussen 2018 en 2023.

Dat houdt in dat er plekken zijn waar veel PFAS wordt aangetroffen in gebieden waar meer gemeten wordt, zoals Hollandse Delta, waar Dordrecht en daarmee chemiefabriek Chemours onder valt. Wetterskip Fryslân heeft tussen 2018 en 2023 echter geen PFAS-metingen verricht in het water. Bij andere waterschappen waren de metingen soms minimaal.

In gevallen van een bekende PFAS-uitstoter, zoals Chemours, zijn de afwijkende concentraties PFAS te verklaren. Maar vaker was het lastig om een „specifieke bron” aan te wijzen die verantwoordelijk was. Volgens Jonker is daarom meer onderzoek nodig. De ILT zegt dat daar dit jaar ook aan wordt gewerkt.