86 Gemeenten tekenen brief aan moderamen CGK

Dat hebben de initiatiefnemers maandag aan alle kerkenraden in de CGK gemeld. Plaatselijke kerken die zich alsnog bij de oproep willen aansluiten, kunnen dat deze dinsdag nog doen. Woensdag zal de brief aan het moderamen van de generale synode worden overhandigd, schrijven ds. M. Bot, ds. C. Brouwer, ds. R.G. den Hertog, ds. D.J. Hoogenboom, ds. J. van Langevelde en ds. N.C. Smits aan de kerkenraden.

Behalve 86 gemeenten hebben ook 86 predikanten en voorgangers de oproep ondertekend. Daarnaast zijn er nog 131 andere personen: preekvoorzieners, ouderlingen, diakenen, kosters en ‘gewone’ kerkleden die hun handtekening hebben gezet. Kern van de brief is dat de ondertekenaars het moderamen laten weten „dat wij u niet kunnen steunen in stappen die zouden leiden tot het ontvlechten van ons kerkverband”. „Wij mogen als kerkverband niet ontbinden wat God heeft samengevoegd in Jezus Christus”, stellen de briefschrijvers.

Kalmte

Een aantal kerkenraden heeft de initiatiefnemers de vraag gesteld of hun initiatief niet in strijd is met de oproep om de kalmte te bewaren. „Wij begrijpen deze vraag en hebben ons die aangetrokken”, schrijven de initiatiefnemers aan de kerkenraden. „We zullen na de brief te hebben aangeboden aan het moderamen dan ook geen publieke activiteiten meer ondernemen en dit mailadres opheffen. Het laatste wat wij zouden willen is bijdragen aan verdere onderlinge verwijdering.” Wel blijven zij „voluit van mening dat onze oproep gerechtvaardigd was en is”.