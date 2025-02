CGK’ers schrijven moderamen: Ontvlechting niet juist

De brief is woensdag naar alle kerkenraden in de CGK gestuurd, met het verzoek tot ondertekening. Kerkenraden, maar ook individuen, kunnen tot 15 februari reageren.

„Wij willen samen één blijven, omdat wij geloven dat wij één zijn en omdat we ons door de Heere geroepen weten om deze eenheid te bewaren, ondanks onze verschillen”, schrijven de huidige ondertekenaars. „We horen bij elkaar, behalve wanneer de duidelijke grens van openlijke ketterij bereikt wordt. Hoe het dan wel verder moet, is iets voor een andere gelegenheid. Maar déze weg is volgens ons niet juist.”

De synode „mag slechts behandelen wat vanuit de kerken op de agenda is gezet”, argumenteren de briefschrijvers. Ook verwijzen zij naar het vorig jaar gehouden convent, „waar gebleken is dat een meerderheid elkaar vast wil houden”.

In de begeleidende brief aan de kerkenraden schrijven de initiatiefnemers –woensdagmorgen waren dat er ruim twintig, onder wie ds. R.G. den Hertog, prof. dr. A. Huijgen, ds. J. van Langevelde, ds. S.P. Roosendaal en ds. N.C. Smits– dat zij „geen vastomlijnde groep vormen”, maar elkaar „min of meer spontaan hebben gevonden”.

Ook schrijven ze dat de brief „bewust neutraal is gehouden wat betreft de waardering van de revisieverzoeken en het interim-model” en dat zij denken „dat iedere kerkenraad die gelooft dat we als CGK niet uit elkaar mogen gaan deze brief van harte kan ondertekenen”.