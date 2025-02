CGBeraad: Brief aan synode olie op het vuur

De stichting reageerde donderdag op het initiatief van zo’n 25 predikanten die een brief naar het moderamen van de generale synode van de CGK willen sturen. Onder die brief, die de synode vraagt geen stappen te zetten richting ontvlechting van het kerkverband, proberen zij de komende weken zo veel mogelijk handtekeningen van kerkenraden te verzamelen.

Met deze actie gooien de initiatiefnemers „nog meer olie op het vuur van een huis dat al in brand staat”, vindt CGBeraad. Een handtekeningenactie „bevordert partijvorming in de kerken en ondermijnt het gezag van kerkelijke vergaderingen”, meent de stichting.

„Juist in tijden van crisis is het zaak de rust te bewaren”, schrijft CGBeraad. „Bij voortduur bidden we dan ook het moderamen de nodige wijsheid toe.”