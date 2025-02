Jaaromzet iDEAL bijna net zo hoog als pinbetalingen

Het aantal pinbetalingen steeg vorig jaar met 2,9 procent naar bijna 5,8 miljard en de omzet nam toe met 2,8 procent tot 147 miljard euro. In de jaren voor de coronapandemie stegen pinbetalingen aan de winkelkassa nog met aanzienlijk hogere percentages. Zo steeg het pinvolume in 2018 nog met bijna 13 procent. Het aantal iDEAL-betalingen steeg vorig jaar met 10 procent naar bijna 1,5 miljard. De jaaromzet met iDEAL lag met 141 miljard nog maar 4 procent onder de pinomzet.

Van alle betalingen aan de toonbank was naar schatting 80 procent een pinbetaling. Van die pinbetalingen was 94 procent contactloos en daarvan was 55 procent met een fysieke betaalpas. Betalen met een smartphone of smartwatch blijft daarbij sterk groeien. Van alle contactloze betalingen was 45 procent met een mobieltje of slim polshorloge.

Het reizen met een contactloze betaalpas of creditkaart wordt ook steeds gewoner. Van alle contactloze passen die in december 2024 werden gebruikt voor het in- en uitchecken in het openbaar vervoer, was 41 procent een betaalpas of creditkaart, al dan niet digitaal op een smartphone of smartwatch. De overige 59 procent was een ov-chipkaart. Een jaar geleden was het aandeel betaalkaarten in het openbaar vervoer nog ongeveer een derde.