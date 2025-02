Lessen Srebrenica niet vergeten, zegt Brekelmans over Oekraïne

Na een toespraak in Maastricht over de toekomst van Europa werd hem gevraagd waarom het kabinet nog niet heeft toegezegd deel te zullen nemen aan zo’n troepenmacht. Daar is een duidelijk mandaat voor nodig, voldoende internationale steun en Amerikaanse rugdekking, reageerde de bewindsman. Anders neem je „te grote risico’s”.

Dat is volgens hem de les van Srebrenica en eerdere missies. Hij wil de vergelijking met de VN-vredesmacht in Bosnië niet maken, maar daar zijn wel „heel harde lessen geleerd”.

Tijdens de burgeroorlog in voormalig Joegoslavië (1992-1995) werd het Bosnische Srebrenica beschermd door Nederlandse VN-militairen (Dutchbat III). Dat werd in 1995 overlopen door Bosnisch-Servische troepen. Die vermoordden daarna ongeveer 8000 moslimmannen.

De Nederlandse militairen waren opgescheept met een onuitvoerbare missie, bleek later uit onderzoek. De blauwhelmen waren onvoldoende zwaar bewapend en luchtsteun werd geweigerd toen de Bosnisch-Servische militairen in opmars waren.

Volgens Brekelmans is er ook nog voldoende tijd om een besluit te nemen over deelname aan een vredesmacht in Oekraïne. „We hebben ook wel de tijd om dit op een goede en zorgvuldige manier te doen en ook op een manier die kan rekenen op politiek en maatschappelijk draagvlak.”