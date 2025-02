Ds. R. Klijnsma (PKN) overleden, en andere personalia

Overleden

Ds. R. Klijnsma (PKN)

Op 6 februari is ds. R. Klijnsma, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), overleden. Richard Klijnsma werd geboren op 1 november 1939 in Wolvega. Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd in 1967 gereformeerd predikant in Wirdum. Daarna stond hij in Groningen Noord-Oost (1972), Zoetermeer (1979), Pijnacker-Nootdorp (1992) en opnieuw in Zoetermeer (2000). Ds. Klijnsma ging in 2002 met emeritaat.

Ds. J.J. Sonneveld (PKN)

Op 6 februari is ds. J.J. Sonneveld, emeritus predikant binnen de PKN, overleden. Johannes Jan Sonneveld werd geboren op 22 maart 1932 in Schiedam. Hij werd in 1972 gereformeerd predikant in Scheemda op ”singuliere gaven”. Daarna stond hij in Maasland (1977) en Nieuw-Amsterdam (1984). Ds. Sonneveld ging in 1993 met emeritaat.

Benoemd

MAF-directeur

Pieter Boer is benoemd tot directeur van Mission Aviation Fellowship (MAF) Nederland. Hij volgt in juli Adri van Geffen op, zo maakte MAF Nederland afgelopen week bekend. Van Geffen gaat na bijna 23 jaar met pensioen.

Pieter Boer (48) uit Alblasserdam was directeur bij Van der Vlist Projecten en beschikt over een vliegbrevet. De komende maanden trekken hij en Van Geffen samen op. Van Geffen blijft MAF op internationaal gebied adviseren. „Het is al jaren een groot verlangen van me om God te dienen via de missie van MAF”, aldus Boer. „De nood in deze wereld is zo groot. Ik zie ernaar uit om met medewerkers en donateurs het verschil te maken in een wereld waar iedereen bereikbaar moet zijn voor de liefde van God.”

MAF, een non-profitvliegorganisatie die wereldwijd opereert, werd in 1945 opgericht om mensen in afgelegen gebieden hulp en het Evangelie te brengen. MAF is nu wereldwijd actief met 120 vliegtuigen en 1400 medewerkers. De organisatie biedt in 26 landen ter wereld hulp.

MAF Nederland, gevestigd op vliegveld Teuge, ontvangt jaarlijks zo’n 20 miljoen euro aan donaties. Er zijn 38 mensen werkzaam in Teuge, terwijl 33 gezinnen wereldwijd zijn uitgezonden. Verder zijn honderden vrijwilligers actief door heel Nederland.