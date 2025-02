Medeoprichter MAF Jack Hemmings (103) overleden, en andere personalia

Overleden

Jack Hemmings

Jack Hemmings, medeoprichter van Mission Aviation Fellowship (MAF), is op 24 januari overleden. Hij werd 103 jaar oud.

Hemmings werd op 10 augustus 1921 geboren in Bentham (Yorkshire, England). Op 19-jarige leeftijd trad hij in dienst van de Royal Air Force (RAF). Hij werd gestationeerd in Brits-Indië, waar hij in actie kwam tegen het Japanse leger. Hij ontving het Air Force Cross wegens voorbeeldige dapperheid.

Meteen na de oorlog in 1945 richtte Hemmings samen met mede-RAF-veteraan Stuart Sendall King de MAF op. Nog op 102-jarige leeftijd maakte hij zelf een vlucht met een Spitfire om geld in te zamelen voor de humanitaire vliegorganisatie.

Beroepbaarstelling

CGK-kandidaten

Het curatorium van de Theologische Universiteit Apeldoorn van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft vorige week drie studenten beroepbaar gesteld. Het betreft G.M. (Gerard) Bosker uit Barneveld, A.J. (Arjan) Smit uit Dordrecht en L. (Leonard) van ’t Wout uit Sliedrecht.

Benoemd

Hayo Boerema

Hayo Boerema volgt Jos van der Kooy op als hoofdvakdocent orgel aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De benoeming gaat per 1 september 2025 in.

Boerema (1972) is sinds 2005 verbonden aan de Laurenskerk in Rotterdam. In 2010 werd hij benoemd tot docent orgel en improvisatie aan de orgelopleiding van het Rotterdams conservatorium (Codarts). Met deze baan stopt hij als hij in Den Haag begint.

Boerema studeerde zelf aan het Koninklijk Conservatorium. Van der Kooy (73) was sinds de jaren negentig als docent aan het Haagse conservatorium verbonden. Hij volgde destijds Leo van Doeselaar op, toen deze docent werd aan de Universität der Künste in Berlijn.