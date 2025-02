Jongen zwaargewond door steekincident in Rotterdam

De precieze leeftijd van de jongen is niet bekend, maar volgens een woordvoerster van de politie betreft het een „minderjarig slachtoffer”. De jongen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning in de Zuidwijk in stadsdeel Charlois, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt of er ook is geschoten. Een getuige zou een knal hebben gehoord.