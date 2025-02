Gezin dat kerkasiel krijgt in Kampen momenteel in bezwaarfase

Zuidhoek meldt dat het gezin niet zelf naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat om de vragen te beantwoorden, maar dat schriftelijk doet, omdat de familie in kerkasiel blijft. De doorlopende kerkdienst mag niet worden verstoord en daarom zit de familie daar ondanks de afgewezen asielaanvraag veilig.

Twee kinderen uit het gezin zijn hier geboren, voor hen is er dus ook geen sprake van „teruggaan”, aldus de advocaat. De familie is elf jaar in Nederland. Zuidhoek voert aan dat het gezin hier al een leven heeft opgebouwd en dat moet via vragen over de invulling van de levens van de gezinsleden aangetoond worden. Daarnaast is het volgens de advocaat ingewikkeld voor de drie meisjes uit het gezin die hier zijn opgegroeid om te verhuizen naar een islamitisch land. „Het verschil is heel groot en dat heeft een enorme impact op hun levens”, aldus Zuidhoek.

Over hoelang het bezwaar wordt behandeld door de IND weet Zuidhoek niet. Ook wil ze niet vooruitlopen op de uitkomst. „De weg is open, daar kan een advocaat iets mee. Het is belangrijk dat er aandacht is voor in Nederland gewortelde kinderen, ik hoop dat er iets wordt geregeld voor die groep.”

Het ministerie van Asiel en Migratie, waar de IND onder valt, laat desgevraagd weten niets te kunnen melden over de situatie van het Oezbeekse gezin. „Op individuele zaken gaan we niet in”, aldus de woordvoerder van asielminister Marjolein Faber. Hij meldt wel dat het ministerie werkt aan wetgeving die stapelen moet voorkomen, „keer op keer een gerechtelijke procedure beginnen om het vertrek uit te stellen”. Eerder meldde Zuidhoek dat het onmogelijk is om niet te stapelen, „omdat een verblijfsaanvraag steeds maar op één grond mag worden ingediend”.

Tot slot laat de advocaat weten dat het gezin zich zo goed en zo kwaad als het gaat bezighoudt. Ze sporten en de kinderen krijgen online les, soms komt de juf naar de kerk. Ook is een speciaal buitenplaatsje ingericht voor licht en lucht. „Ze zijn heel sterk en positief.” Ook benadrukt ze hoe „bijzonder” ze het vindt hoe velen zich inzetten om het kerkasiel mogelijk te maken.