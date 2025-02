Gelderland kijkt naar vier gebieden voor kleine kerncentrale

De ontwikkeling van de kerncentrales, die grotendeels in een fabriek worden gebouwd en dan op locatie in elkaar gezet worden, zit wereldwijd nog in de beginfase. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ziet de SMR’s als mogelijke energiebron van de toekomst en heeft daarom eerder al 65 miljoen euro gereserveerd voor onderzoek. Diverse provincies, waaronder Gelderland en Overijssel, zijn hierbij aangehaakt. De bouw van een SMR gaat sneller en is goedkoper dan bij een traditionele kerncentrale.

In het Gelderse onderzoek is onder meer gekeken naar de verwachte vraag naar energie en koelwater die nodig is voor de SMR’s. „Aankomende tijd doen we vervolgonderzoek en gaan we in gesprek om de komst van een SMR nog concreter te maken”, aldus gedeputeerde Mol. In 2026 wil Gelderland twee locaties voor een kleine kerncentrale kunnen aanwijzen. Het kabinet sprak eerder de verwachting uit dat rond 2040 de eerste SMR in Nederland geplaatst zou kunnen worden. Mol zei eerder na gesprekken met betrokken partijen dat het sneller kan, mogelijk al vanaf 2030.