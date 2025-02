Gemeenten geven meer uit aan sport, zegt het Mulier Instituut

2023 is het laatste jaar waarover het Mulier Instituut gegevens heeft bekeken. De sportuitgaven namen toen met 15 procent toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is de hoogste stijging in de afgelopen jaren.

In zeven jaar tijd steeg het nettobedrag dat gemeenten per inwoner aan sport uitgaven met een kleine 9 euro tot 71,30 euro. Driekwart daarvan waren de gemeenten kwijt aan de sportaccommodaties.

Volgens het Mulier Instituut is sport een relatief kleine kostenpost voor de gemeenten. Het ging in 2023 om 2,3 procent van de totale gemeentelijke uitgaven. „Vergeleken met voorgaande jaren is dit aandeel nauwelijks veranderd”, aldus het sportonderzoeksinstituut.