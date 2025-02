Deskundigen van het Pieter Baan Centrum, de observatiekliniek van justitie, hebben geen gedragsstoornissen bij de 51-jarige K. vastgesteld, maar wel onder meer een cognitieve stoornis die mogelijk het gevolg is van een herseninfarct. Een verband tussen deze stoornis en het misdrijf hebben de deskundigen niet kunnen ontdekken.

Advocaat Justus Reisinger heeft aangedrongen op nader radiologisch en neuropsychologisch onderzoek. De bevindingen kunnen volgens hem ook van belang zijn voor de vraag of K. de moorden met vooropgezet plan heeft gepleegd of dat er sprake is geweest van een onbeheersbare impuls.

De rechtbank hoorde woensdag drie deskundigen die K. hebben onderzocht op de zitting. Volgens de rechter hebben zij „heel goed gemotiveerd duidelijk gemaakt” dat er geen sprake is van een hersenaandoening, zoals werd vermoed, die het gedrag van de verdachte zou hebben beïnvloed. K. heeft in het verleden een herseninfarct gehad en meerdere tia’s.

K. staat terecht voor de moord op het echtpaar Sam (38) en Ineke (44), bij en in hun huis in Weiteveen. Hij schoot eerst Ineke dood in haar auto en bracht vervolgens met veel geweld Sam om het leven. K. had een conflict met de slachtoffers over verborgen gebreken aan hun woning die hij hen had verkocht.

Het proces gaat donderdag verder met het verhoor van K. over de ochtend waarop het dodelijke geweld zich voltrok. De rechtbank zal dat doen aan de hand van camerabeelden die volgens de voorzitter „van een uitzonderlijke heftigheid” zijn. Het verhoor werd woensdag op verzoek van K. onderbroken. Hij was na een urenlange sessie moe en kon zich niet meer concentreren.

Donderdag zullen ook nabestaanden van de slachtoffers aan het woord komen en zal de officier van justitie zijn strafeis bekendmaken. Daarna zullen K.’s advocaten pleiten.