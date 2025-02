Oppositie verontwaardigd over Fabers snelle afwijzing van advies

Michiel van Nispen (SP) wilde weten of Faber het met hem eens was dat wetten beter kunnen worden door kritiek „serieus te nemen” van de Raad van State en uit de Tweede Kamer. Daarop antwoordde Faber: „Continu worden hier beren op de weg gegooid, met allerlei fratsen en allerlei verzinsels of wat ze allemaal kunnen verzinnen om de boel maar te traineren. En daar ben ik gewoon klaar mee.”

Het SP-Kamerlid vond het een verkeerde veronderstelling dat hij aan het traineren was en stelde geïrriteerd vast dat hij geen antwoord had gekregen op zijn vraag. Ook na herhaald verzoek weigerde Faber haar antwoord meer toe te lichten. „Ik krijg steeds meer het gevoel dat de minister het niet leuk vindt wat wij als Kamer doen, maar dan moet ze een andere functie zoeken”, stelde Don Ceder (ChristenUnie) daarna.