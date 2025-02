Friesland tracht vergunningen te blijven afgeven ondanks stikstof

„We zijn ons ervan bewust dat in 95 tot 98 procent van de gevallen het niet meer mogelijk is”, zegt gedeputeerde Matthijs de Vries (vergunningverlening, ChristenUnie). „Maar waar het nog wel kan, denk dan aan kleine en tijdelijke projecten die op meer dan 25 kilometer van Natura 2000-gebieden plaatsvinden, kijken we of we nog wel toestemming kunnen geven.” De Vries geeft als voorbeelden evenementen, maar ook de bouw van een klein aantal woningen of kleine infrastructurele projecten zoals de aanleg van een rotonde.

De provincie Gelderland kondigde afgelopen maand een tijdelijke stop van de vergunningverlening aan, Overijssel besloot zelfs een jaar lang geen aanvragen van natuurvergunningen meer in behandeling te nemen. Drenthe gaf ook aan geen ruimte meer te zien om natuurvergunningen af te geven.

„Het wordt ook in Friesland heel ingewikkeld met al die stikstofgevoelige natuur in onze provincie”, aldus De Vries. „Maar we willen voorkomen dat we echt vastlopen. We proberen alle beweging die mogelijk is erin te houden. Maar we zijn ook realistisch en nuchter: voor het overgrote deel van de aanvragen zal het niet lukken om nu een vergunning te geven.” De gedeputeerde hoopt dat de speciaal hiervoor opgezette ministeriële commissie onder leiding van premier Dick Schoof met „gedegen oplossingen” komt. „Wij blijven de vergunningaanvragen in behandeling nemen, zodat we in ieder geval het voorwerk hebben gedaan voor als er weer ruimte ontstaat.”

Friesland heeft ongeveer tweehonderd aanvragen voor een Natura 2000-activiteit in behandeling. In bijna alle gevallen wordt gebruikgemaakt van intern salderen, een manier van schuiven met stikstofruimte die door een uitspraak van de Raad van State vrijwel niet meer mogelijk is.