Politie pakt ‘belangrijke’ verdachte op voor ontvoering in Breda

In de nacht van vrijdag op zaterdag namen drie mensen een 24-jarige man in Breda mee in een busje. Na een dag meldde het slachtoffer zich weer.

Maandagavond hield de politie al een 24-jarige man uit Zundert aan in de zaak en in de nacht van dinsdag op woensdag zijn nog twee mannen van 26 en 37 jaar uit Breda aangehouden.

Over het motief van de ontvoering kon de politie niets zeggen, behalve dat de man „niet willekeurig” was meegenomen.