Wall Street maakt verliezen deels goed na uitstel tarieven Mexico

Economie

De hoofdgraadmeters op de aandelenbeurzen in New York hebben maandag een deel van de verliezen van eerder op de dag weggewerkt, nadat bekend was geworden dat de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde importheffingen van 25 procent op Mexicaanse goederen een maand uitstelt. Importtarieven van 25 procent op producten uit Canada en 10 procent voor China worden vooralsnog dinsdag wel ingevoerd.