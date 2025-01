Is DeepSeek de kink in de kabel?

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO MeesPierson. beeld Ronald Bakker

Met zijn goedkopere en efficiënte AI-model zou het een bedreiging vormen voor de Amerikaanse technamen zoals Amazon, Alphabet (Google), Apple, Meta (Facebook) en Microsoft. Daarnaast bleek een goed AI-model ook met simpelere chips gemaakt te kunnen worden, wat slecht nieuws was voor chipbedrijven zoals Nvidia en ASML.

Als gevolg doken de koersen maandag hard omlaag, met de grootste klappen voor de chipbedrijven. Dit was een serieuze knauw voor het enorme groeipotentieel dat de markt had ingeprijsd voor deze bedrijven met betrekking tot de ontwikkeling en het vercommercialiseren van AI in ons dagelijks gebruik. Per saldo zijn de verwachtingen omtrent AI hoog, net als de waarderingen van deze bedrijven. Ze zijn geprijsd voor perfectie en daar horen geen tegenvallers bij.

Toen het stof wat was neergedaald, kwam snel de conclusie dat het voor Big Tech helemaal niet slecht hoeft te zijn. Zij hoeven nu veel minder geld uit te geven voor goede AI-modellen, die hen nog beter helpen hun diensten aan de man te brengen. Tevens zouden nieuwkomers op de AI-markt de adoptie van AI alleen maar versnellen, win-win voor iedereen. Zelfs voor chipbedrijven was het nieuws niet zo slecht. Uiteindelijk zou de enorme groei van AI ervoor zorgen dat er op termijn toch meer rekenkracht nodig is, waardoor de hoogwaardige, duurdere chips ook nodig zijn.

Big techbedrijven zijn de enigen die de miljarden kostende datacenters en onderzoeken kunnen betalen

beeld RD

Hoewel het argument van minder investeringen klopt en dat de winstgevendheid op de korte termijn bevordert, ben ik een stuk minder enthousiast. In de prijs van big tech zit wat mij betreft ook een monopoliepremie. Juist omdat zij de enigen zijn die miljarden kostende datacenters en onderzoek kunnen betalen. Hoewel die kosten vervelend zijn, handhaafde het wel hun dominante positie voor de toekomst. En dat lijkt nu opeens weg te vallen.

Desondanks is het nog te vroeg voor een definitief oordeel, omdat er nog te veel onduidelijk is. Zelfs het negatieve scenario zal tijd vergen. Dat liet beurslieveling Cisco voor het uiteenspatten van de internetzeepbel ook zien. Het duurde nog maanden voordat de koers echt weggleed, nadat er een structurele verandering was gekomen in de beleggingscase.

Daarom handhaaft ABN AMRO vooralsnog zijn positieve beleggingsvisie op de VS en de IT-sector, maar zien we dit moment niet als uitgelezen koopmoment. Duidelijk is namelijk dat er in de vorm van een nieuw risico een kink in de kabel is gekomen.

De auteur is hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson.