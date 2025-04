Trump verhoogt druk op Poetin na gesprek met Zelensky in Vaticaan

„We hebben een raamwerk voor een deal en ik wil dat hij die ondertekent. Ik wil het afronden”, zei de president. Op zaterdag vroeg Trump zich al openlijk af of Poetin met het opvoeren van de aanvallen bezig is hem te bespelen. „Het doet me denken dat hij de oorlog misschien helemaal niet wil stoppen, dat hij me aan het lijntje houdt en dat ik anders met hem moet omgaan”, postte hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social.

Trumps post kwam nadat hij zaterdag in Vaticaanstad een privéontmoeting had met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Het Witte Huis omschreef de bijeenkomst van een kwartier in de Sint-Pietersbasiliek als een „productieve discussie”. „Ik vind hem rustiger”, aldus Trump. „Ik denk dat hij het totaalplaatje begrijpt en ik denk dat hij bereid is een overeenkomst te sluiten.” Zelensky noemde de ontmoeting een „symbolische bijeenkomst die historisch kan worden, als we gezamenlijke resultaten boeken”.

Zelensky heeft rond de uitvaart van paus Franciscus behalve Trump ook een aantal Europese bondgenoten ontmoet. Hij sprak onder anderen met de Franse president Emmanuel Macron, de Britse premier Keir Starmer, de Italiaanse premier Giorgia Meloni en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Meloni zei na haar gesprek met Zelensky dat Rusland nu aan zet is om te laten zien dat het serieus vrede wil bereiken.

„De Krim blijft van Rusland” Donald Trump, president van de Verenigde Staten

Staken

Is een vredesdeal ophanden? Trump liet zaterdag weten dat Rusland en Oekraïne „heel dicht bij” een deal zijn. „De twee partijen moeten elkaar op hoog niveau ontmoeten om het akkoord te sluiten”, schreef Trump op Truth Social. Maar zondag dreigde Trumps buitenlandminister Marco Rubio de bemiddeling tussen Oekraïne en Rusland te staken als er niet snel resultaat geboekt wordt.

In het politieke praatprogramma Meet the Press zei Rubio dat de Verenigde Staten in de komende week de afweging maken „of dit iets is waarbij we betrokken willen blijven, of dat het tijd is ons te richten op zaken die even belangrijk, zo niet belangrijker zijn.” „We zijn dichtbij, maar niet dichtbij genoeg”, voegde Rubio eraan toe.

Bovendien is het maar de vraag of Trump na het gesprek met Zelensky in het voordeel van Oekraïne is gedraaid. Waarschijnlijk niet – al lijkt de lucht tussen de twee geklaard. In een interview met Time Magazine stelde Trump vrijdag nog dat de oorlog met Rusland is begonnen toen Oekraïne begon te praten over NAVO-toetreding. Om een vredesovereenkomst te bereiken stelt hij voor Rusland ongeveer 20 procent van het Oekraïense grondgebied te geven. En „de Krim blijft van Rusland”, aldus Trump.