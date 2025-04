Dropshipping: een leuke zwarte jurk bestellen, een lelijke blauwe krijgen

Eva ziet een leuke zwarte jurk op een website met een prachtige naam waarin het woord boetiek voorkomt. Het kledingstuk is niet duur, en ze bestelt het zonder er lang over na te denken. Een paar weken later wordt er een pakje bezorgd, uit China. Daarin zit een blauwe jurk, die qua model weinig wegheeft van het exemplaar dat Eva heeft gekocht.

Natuurlijk wil ze het kledingstuk terugsturen, maar waarheen? Er zijn nauwelijks gegevens van de leverancier te vinden. Wel is er een mailadres, maar als ze daar een bericht heen stuurt, komt er geen reactie.

Grote kans dat er hier sprake is van dropshipping. Dat houdt in dat iemand een website lanceert, zonder dat daar een echt bedrijf met een winkel of magazijn achter zit. De betreffende persoon biedt allerlei goederen aan, en als iemand die koopt, bestelt de dropshipper die vervolgens zelf in het buitenland, meestal in China.

Hogere prijs

Vandaaruit wordt het betreffende product dan aan de klant geleverd. Zeer winstgevend voor de dropshipper, want hij brengt een hogere prijs in rekening dan het bedrag dat hij zelf aan zijn leverancier moet betalen. Soms een veel hogere prijs.

Dat laatste is niet verboden. Het fout voorlichten van klanten echter wel, en dat komt steeds vaker voor. De Consumentenbond besteedde vorig jaar al aandacht aan dropshipping, maar inmiddels zijn de problemen verder toegenomen. Er komen duizenden klachten bij de organisatie binnen. Om die reden deed de bond onderzoek naar twintig dropshipwebsites. Daarbij stelden medewerkers tal van onrechtmatigheden vast.

Instagram

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond: „Die twintig onderzochte bedrijven zijn geen amateurs die de regels niet goed kennen. We ontdekten dat ze enorme budgetten besteden aan adverteren via sociale media. Hun advertenties werden bij Google in totaal 211 miljoen keer getoond en bij Facebook en Instagram 99 miljoen keer. Dit zijn professionals die met slinkse trucs consumenten misleiden en de wettelijke regels omzeilen. Dropshopping is niet verboden, maar het gedrag van de onderzochte webshops wel.”

Alarmbellen

Veel van de onderzochte sites lijken op Nederlandse webwinkels. Met namen als vanhalenmode.nl, loisamsterdam.com en gezonde-schoenen.nl. Maar de helft van deze sites is in handen van bedrijven in Hong Kong, Dubai of het Verenigd Koninkrijk. Ze hanteren tamelijk gewone prijzen, waardoor er geen alarmbellen bij de klant gaan rinkelen. Op hun sites staan regelmatig beloftes die niet worden waargemaakt. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat er snel geleverd zal worden, maar dat gebeurt zelden of nooit.

„Deze bedrijven misleiden consumenten met slinkse trucs” Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond

Ook vermelden deze sites niet of niet duidelijk dat hun producten in veel gevallen uit landen als China komen. Een ander probleem is dat waar Eva tegenaan liep. Het retourneren van artikelen is lastig, duur of zelfs vrijwel onmogelijk. Van de twintig onderzochte webshops had geen enkele een Nederlands retouradres. En daarover klagen is in veel gevallen evenmin een optie. Een dropshipper doet vaak niet aan klantenservice, hoewel dat wettelijk verplicht is.

Alert

De Consumentenbond heeft de resultaten van het onderzoek doorgegeven aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Volgens Molenaar moet er iets gebeuren, maar is optreden heel lastig. „Als hij veel klachten krijgt kan een aanbieder stoppen met een website en heel makkelijk een nieuwe beginnen.”

Consumenten moeten volgens haar daarom alert zijn. ,,Als mensen dubieuze webshops links laten liggen, verliezen ze hun winstgevendheid en zullen ze op de duur verdwijnen.”