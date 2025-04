Mbuma-Zending maakt recordbedrag bekend tijdens 60e zendingsdag

Dat maakte ds. A. van Voorden, voorzitter van de stichting, zaterdag bekend tijdens de zestigste Mbuma-Zendingsdag. Desgevraagd deelde hij mee dat het geld binnenkomt via collectes op bijeenkomsten en in kerken, via zendingskransen en -kramen, en door giften bij de verspreiding van het maandblad van de stichting.

De bijeenkomst in de Evenementenhal te Gorinchem werd door ongeveer drieduizend mensen bezocht, onder wie veel jonge gezinnen en kinderen. De Mbuma-Zending gaat uit van de achterban van de (Vrije) (Oud) Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld Hervormde Kerk. Zij ondersteunt de zending van de Free Presbyterian Church (FP Church) of Scotland in Zimbabwe. Dat betreft onder meer de John Tallach High School, het Mbuma-Zendingsziekenhuis en de bijbehorende klinieken, het weeshuis Thembiso, leerkrachten en zendingswerkers.

Toewijding

Ouderling Robert Dickie uit Schotland bedankte, in het Nederlands, namens de FP Church voor de steun vanuit Nederland. „Onze kerk waardeert wat u doet om de zending te steunen. Er is een langdurige verbondenheid en vriendschap tussen Nederland en Schotland die al bestaat sinds de Reformatie. De Heere heeft willen voorzien in de noden van het werk. Door de Nederlandse toewijding is het werk financieel en duurzaam haalbaar. We zijn afhankelijk van Gods zegen. Gebed is nodig.”

Hij was niet de enige buitenlander die het woord voerde. De Zimbabwaan ds. T. Mwedzi was vanuit het zendingsveld in Zimbabwe ingevlogen om een toespraak te houden. Het was voor hem de eerste keer dat hij in Nederland was. In 2022 werd hij bevestigd in het ambt, in de gemeente New Canaan.

Als uitgangspunt voor zijn toespraak had hij genomen 2 Korinthe 13:13. Hij sprak over de genade die geschonken wordt aan behoeftige zondaars. „Niemand kon voor die genade betalen dan Christus. De zaligheid is verdiend door Zijn dood. Hij was gehoorzaam en droeg Gods toorn. Het Evangelie van vrije genade moet gepreekt worden. De uitnodiging van de blijde boodschap gaat uit naar alle naties. Als ze het hart van een zondaar bereikt, is dat Gods genade. Wanneer het evangelie wordt gepreekt, schenkt God het geloof. Hij werkt dat door zijn Geest.”

Hij noemde ook de bekende tekst Johannes 3:16. „Daar gaat het over de liefde van God de Vader. Toen wij nog zondaars waren, heeft Hij Christus gegeven in deze wereld. Er is vreugde. Door Zijn liefde brengt Hij hen naar binnen, niet als dienaren, maar als kinderen.”

De aanbidding van God noemde hij de plicht van Zijn kinderen. „De heiligmaking is dat de wereld steeds meer sterft voor hen en dat ze steeds meer zien van Gods heerlijkheid en dat ze de wil van God willen doen.”

Wederhorigen

Ds. Van Voorden hield het openingswoord vanuit Psalm 68: 19, over de gaven die uitgedeeld worden en de wederhorigen die bij de Heere mogen wonen. Hij noemde het een zegen dat men hier samen mocht komen ondanks de kerkelijke verdeeldheid. „Maar”, zei hij, „het komt er persoonlijk op aan.”

De voorzitter refereerde aan de eerste zendingsdag, in 1964. Een aanwezige Schotse predikant zei toen dat duidelijk was dat de zending geen mensenwerk geweest was en hij wees op een aanwezige van het zendingsveld. Ds. Van Voorden deed nu hetzelfde door te wijzen op ds. Mwedzi en te zeggen: „Daar zit er één.”

De predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Leerdam zei dat in Zimbabwe een geestelijke strijd gaande is door de aanwezigheid van heidens bijgeloof, maar dat Heere machtig is. „De zending is het werk van God. Zondaren kunnen hersteld worden in Gods gunst en gemeenschap. De Heere redt de wederhorigen in de weg van ontdekkende, ontgrondende en ontblotende genade. Vijanden worden met God verzoend.”

De voorzitter bood ds. Mwedzi het boekje ‘’John Boyana Radasi” aan, dat nieuw vertaald is uit het Engels. Radasi begon met het zendingswerk in het toenmalige Rhodesië. In 1905 werd daar de eerste zendingspost geopend. Ds. Van Voorden heeft het graf van Radasi, die in 1924 door een treinongeluk om het leven kwam, bezocht toen hij recent in Zimbabwe was.

Nederland, Schotland en Zimbabwe

Ds. Th.L. Zwartbol, predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Urk, sprak vanuit Exodus 33:14,15. „De mensen hebben God de rug toegekeerd. Het wonder is dat de Heere Zijn boodschappers in ons land en op het zendingsveld zendt met de boodschap: „Laat u met God verzoenen.” Er is genade voor een doodschuldige zondaar.”

Ds. D.E. van de Kieft, predikant van de ggiN te Urk, sprak over Psalm 72: 17. „Er zullen er worden toegebracht tot in de laatste generatie. Satan kan Gods werk niet verhinderen. Dat geeft moed voor Nederland, Schotland en Zimbabwe.”

N. Verdouw uit Barneveld vertelde het jeugdverhaal, over Hans Egede (1686-1758) die het zendingswerk in Groenland begon en de ”Apostel van Groenland” wordt genoemd. Ondanks veel moeiten en teleurstellingen werd het werk gezegend. Zijn zoon Paul heeft het zendingswerk in Groenland voortgezet. Intussen leidde Egede in Denemarken nieuwe zendelingen op voor Groenland.

Ds. A.C. Rijken, emeritus hersteld hervormd predikant te Haaften, sprak het slotwoord naar aanleiding van de geschiedenis van de Emmaüsgangers in Lukas 24.