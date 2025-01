VS onderzoeken of DeepSeek exportbeperkingen chips kon omzeilen

DeepSeek zorgde deze week voor opschudding. De chatbot die werkt met geavanceerde kunstmatige intelligentie lijkt even goed te presteren als zijn Amerikaanse tegenhanger ChatGPT van OpenAI, maar met minder rekenwerk en dus lager energieverbruik. Dit leidde in de VS tot zorgen over de eigen voorsprong op het gebied van AI.

De afgelopen jaren hebben de VS de toevoer van geavanceerde chips naar China steeds verder afgeknepen, onder andere door de export van de modernste chips van Nvidia naar het Aziatische land te verbieden. Het Witte Huis en opsporingsdienst FBI gaan volgens bronnen van Bloomberg na of DeepSeek tussenpersonen in Singapore heeft ingezet om deze Nvidia-chips te kunnen bemachtigen.

DeepSeek zelf zegt H800-chips van Nvidia te hebben gebruikt. Die kon het bedrijf tot in 2023 legaal kopen. Ook zou het bedrijf de minder krachtige H20-chips hebben gebruikt. Die kunnen nog steeds zonder beperkingen aan China worden verkocht.

Nvidia benadrukt wettelijke exportbeperkingen te respecteren. „We dringen erop aan dat al onze partners zich houden aan de voor hen geldende wetten. Als we informatie krijgen dat op het tegenovergestelde wijst, handelen we daarop”, meldde Nvidia.

Leden van het Amerikaanse Congres pleitten donderdag voor strengere controles om te voorkomen dat geavanceerde chips via andere landen China binnenkomen. Ze roepen de nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz ook op om exportbeperkingen voor technologie regelmatig te herzien.