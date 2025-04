Pro-Israëlische betoging in Amsterdam: „Hamas wil 7 oktober opnieuw, opnieuw, opnieuw”

Ze draagt een Israëlisch vlaggetje. Op haar kleding zit een geel strikje in de vorm van een krul – het symbool dat een pleidooi behelst voor de terugkeer van Israëlische gijzelaars. Zo’n geel strikje zit bij haar thuis, in Nieuwerkerk aan den IJssel, ook op een zeeppompje. En op de Bijbel. „Ik wil een stem zijn voor de 59 gijzelaars in handen van Hamas”, zegt de 50-jarige vrouw. Ze kerkte vroeger bij de Gereformeerde Gemeenten en is nu aangesloten bij een Messiaanse gemeente in Nieuw-Lekkerland.

Om de vrouw heen staan deze maandagmiddag tientallen Israëlminnende mensen. Agenten houden een oogje in het zeil. Menig betoger draagt een Israëlische vlag. ”Jezus helpt” prijkt in felgele letters op de groene jas van een man. De vrouw uit Nieuwerkerk aan den IJssel vindt het „schokkend” dat een bijeenkomst van Christenen voor Israël onlangs in Zaltbommel werd verstoord. „Pro-Palestijnse demonstranten gaan veel te ver.”

Soms passeert iemand die duidelijk andere denkbeelden koestert. „Babykillers! Shame on you!” gooit een oudere man de betogers voor de voeten. Meteen snellen een paar agenten naar de man toe. Bij een politiebusje wordt hij gefouilleerd. Rond zeven uur maandagavond noemde de Amsterdamse politie de sfeer bij de demonstratie „beheersbaar. Om de rust te behouden heeft de politie enkele aanhoudingen moeten verrichten. Het betrof individuele acties die de orde verstoorden.”

Verdrietig

Om de schouders van Janneke Moerman (45) uit Hendrik-Ido-Ambacht zit een Israëlische vlag gewikkeld. „Ik ben hier om te protesteren tegen antisemitisme”, zegt Moerman, eveneens aangesloten bij de Messiaanse gemeente in Nieuw-Lekkerland. „Ik vind het heel verdrietig als mensen elkaar niet willen verdragen om wie ze zijn.”

Gaat Israël te ver in de vergelding van de terreuraanval van Hamas in oktober 2023, zoals bijvoorbeeld bekende Joden als de voormalige PvdA-politici Job Cohen en Lodewijk Asscher betogen? „Aan de ene kant begrijp ik de redenering”, reageert Moerman. „Als je de beelden ziet van de bombardementen in Gaza. Maar aan de andere kant wil ik benadrukken: Israël strijdt voor een rechtvaardige zaak. Die 59 gijzelaars moeten vrij. Het is toch verschrikkelijk dat zij al anderhalf jaar in handen zijn van Hamas?”

De tegenwerping dat Israël de Gazanen uithongert, is aan Moerman en andere pro-Israëlische betogers op de Dam niet of nauwelijks besteed. „Israël heeft zó veel voedsel naar Gaza getransporteerd”, reageert Moerman. „Hamas pikt dat allemaal in. De verdeling van het eten in Gaza gaat niet goed.”

Ziekenhuizen

De manifestatie op de Dam in Amsterdam, onder de vlag ”Genoeg is genoeg. Stop de haat”, is een initiatief van de beweging Time To Stand Up For Israel (Tijd om op te staan voor Israël). Sprekers op het podiumpje op de Dam halen uit naar verschillende media. „Dat er burgerslachtoffers vallen is niet de schuld van Israël, het is de schuld van Hamas. Hamas verschuilt zich achter burgers, in scholen, ambulances, moskeeën en ziekenhuizen. Ze houden hun eigen mensen tegen als ze willen vluchten. Een genocide? Niet door Israël”, roept organisator Sabine Sterk de betogers toe.

Nieuws in beeld Betogers tijdens een manifestatie voor Israël op de Dam. beeld ANP, Dingena Mol Manifestatie voor Israël op de Dam. De demonstratie is gericht tegen antisemitisme en 'haat tegen Israël'. beeld ANP, Dingena Mol Sabine Sterk spreekt tijdens een manifestatie voor Israël op de Dam. beeld ANP Betogers tijdens een manifestatie voor Israël op de Dam. beeld ANP, Dingena Mol

Sterk zag tot haar „verbijstering” hoe het sentiment kort na 7 oktober 2023 kantelde. Velen begonnen „een hetze” tegen Israël. „Ja, ook Israël maakte misschien in de al anderhalf jaar durende gruwelijke oorlog fouten. Maar die zijn minimaal en nog steeds hanteert het Israëlische leger hoge morele waarden en strooit het bijvoorbeeld pamfletten rond om burgers te waarschuwen voor een bombardement. Maar Israël ligt onder een vergrootglas. Alles wordt aangegrepen om het land zwart te maken. De goegemeente vergeet dat ze daardoor Hamas en het terrorisme steunen.”

Zeker zo fel bijt Chris den Hoedt, voorzitter van de Joodse gemeente Rotterdam, van zich af. Hij roept ertoe op om „studenten en docenten die achter Hamas staan” stevig aan te pakken.

Het baart hem zorgen dat het zionisme „geherdefinieerd” wordt. „Mensen proberen het zionisme in een kwaad daglicht te stellen. Voor mij is zionisme niet de ideologie van de verovering, maar de ideologie van overleving. Zionisme is niet de ideologie van superioriteit, maar van veiligheid.” Hij vindt dat antizionisme gelijkstaat aan antisemitisme. „Hamas laat dat in woord en daad zien. Hamas wil 7 oktober opnieuw, opnieuw, opnieuw. Wat er gebeurde op 7 oktober was genocide.”

Sluwe plannen

Verontwaardigd is Den Hoedt over een massale pro-Palestijnse betoging op eerste paasdag in Rotterdam, waar imams bij betrokken waren. „Daar wordt gesproken over sluwe plannen van het fascistisch zionisme. Dat is retoriek die niet in Nederland thuishoort. Het is retoriek van de jaren veertig van de vorige eeuw. Waarom wordt de imam niet op het matje geroepen door de burgemeester?”

De 23-jarige Israëlische vrouw Victorai Choumeiko, die in Utrecht studeert, is ook naar Amsterdam gekomen. „Ik protesteer tegen antisemitisme. Er is veel haat tegen Israël.” Intussen is ze kritisch op de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. „Hij is een heel problematische premier. Hij laat de oorlog maar voortduren, om politieke redenen. Die moet eindigen, met zicht op een langdurige en duurzame vrede, waarin ook de Palestijnen een eigen staat krijgen.” Ze zegt verdriet te hebben om het leed van de Gazanen. „Maar vergeet niet dat Hamas begon met die vreselijke terreuraanslagen.”