Ebusco keldert 76 procent na nieuwe faillissementsdreiging

Het aandeel van elektrische bussenfabrikant Ebusco is woensdagochtend in elkaar gestort, nadat duidelijk werd dat het bedrijf opnieuw in acute geldproblemen verkeert. Ebusco ging, na een vertraagde opening, 76 procent onderuit. Het aandeel ging van 58 cent naar 14 cent, het laagste niveau ooit.