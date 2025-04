Economie groeit nog maar 0,1 procent door voorzichtige consument

De economische groei is de afgelopen vier kwartalen steeds kleiner geworden, meldt het CBS bij de eerste berekening van het afgelopen kwartaal. In het voorgaande kwartaal was er nog een toename van het bbp van 0,4 procent. Over heel 2024 was er een groei van 0,9 procent.

„De vaart is eruit”, zegt Notten. „We rollen nog een beetje door, maar je ziet wel een omslagje. Het zorgelijke vind ik nu dat je op een breed front minnen ziet, niet alleen bij de consumentenbestedingen, maar ook de investeringen en de export. Alles komt nu samen.”

Aan de andere kant zegt Notten ook dat dit slechts cijfers van één kwartaal zijn. Bij de lagere investeringen in bestelwagens, onderdeel van de categorie vaste activa (min 2,2 procent), valt bijvoorbeeld op te merken dat in het laatste kwartaal van 2024 door gunstigere belastingregels veel meer van deze voertuigen werden verkocht. De machine-industrie kromp ook, net als de chemie, maar komt dan ook uit een heel sterke fase.

Het is volgens Notten nog te vroeg om een concreet effect van de door de Amerikaanse president Donald Trump begonnen handelsoorlog te zien. Wel benoemt de econoom dat er al langer sprake is van een lager consumenten- en producentenvertrouwen. „De dalingen passen wel in een beeld van de steeds onzekerdere wereldhandel, waar Nederland juist zo afhankelijk van is.”