Economie eurozone groeit sterker dan verwacht in eerste kwartaal

Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat een groei van 0,3 procent in het eerste kwartaal. In het vierde kwartaal van 2024 was in de EU nog sprake van een groei van 0,4 procent. De groeicijfers geven nog weinig inzicht in de impact van de handelstarieven van president Donald Trump, waarvan het grootste deel pas aan het begin van het tweede kwartaal werd aangekondigd. Veel van die Amerikaanse importheffingen zijn ook opgeschort in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en zijn handelspartners.

Binnen de EU werd de sterkste groei gemeten voor Ierland (plus 3,2 procent). Duitsland groeide met 0,2 procent. De grootste economie van Europa ontliep daarmee een recessie, na een krimp van 0,2 procent in de laatste drie maanden van 2024. Van een recessie is sprake bij twee kwartalen van krimp op rij. Ook Frankrijk, de op een na grootste economie van het eurogebied, keerde terug naar een nipte groei van 0,1 procent, na een krimp van 0,1 procent in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Statistiekbureau CBS maakte eerder op de dag al bekend dat de Nederlandse economie afgelopen kwartaal nog maar met 0,1 procent is gegroeid. Dat kwam door hogere uitgaven van de overheid. Consumenten gaven minder uit door de wereldwijde economische onzekerheid.