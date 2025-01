„Met DeepSeek wordt AI breder toegankelijk”

Het nieuws over DeepSeek, de chatbot die minstens zo goed en tegen lagere kosten zou presteren als westerse alternatieven, maakte de chip- en techsector de afgelopen dagen nerveus. De Amerikaanse chipmaker Nvidia, zag een fors deel van zijn beurswaarde verdampen. Of en in welke mate die zich herstelt, is nog onduidelijk.

Een overtrokken reactie van beleggers, vindt Frans Feldberg, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en expert in de toepassing van kunstmatige intelligentie. „Beleggers hebben alleen maar oog voor de korte termijn. Ze zijn gericht op financiële resultaten morgen. Chip- en techbedrijven zijn door de aankondiging van DeepSeek echt niet uit het veld geslagen.”

Frans Feldberg, hoogleraar AI-toepassingen. beeld VU Amsterdam

De Amsterdamse hoogleraar noemt de komst van de Chinese chatbot juist veelbelovend en hoopgevend. „Als het Chinese model inderdaad veel efficiënter en goedkoper is en minder rekenkracht vergt, wordt de techniek van AI dus breder toegankelijk. Dat is goed nieuws.”

Laagdrempeliger

Het is volgens Feldberg „een uitermate kwalijke zaak” dat er slechts een paar grote techbedrijven en organisaties zijn die bepalen hoe wij de AI-technologie gebruiken en wat we ermee kunnen. „Lagere kosten maakt kunstmatige intelligentie breder toegankelijk en laagdrempeliger. Het draagt bij aan een democratisering van deze technologie.”

Een soortgelijke ontwikkeling zag je bij het elektriciteitsnet, geeft Feldberg als voorbeeld. „In eerste instantie was het net alleen toegankelijk voor de rijken. Zij hadden toegang tot generatoren en konden het licht laten branden. Op het moment dat energienetten op grote schaal uitgerold werden, daalde de prijs en hadden meer mensen er profijt van. Elektriciteit is nu alom aanwezig en beschikbaar. AI-technologie zal straks op dezelfde manier breder toegankelijk zijn. Gevolg is dat mensen kunstmatige intelligentie gaan inzetten voor allerlei toepassingen en dat jaagt de innovatie weer aan.”

„In eerste instantie was elektriciteit ook alleen toegankelijk voor de rijken” Frans Feldberg, hoogleraar aan de VU Amsterdam en AI-expert

Kanttekening is dat ook kwaadwillende figuren makkelijker toegang hebben tot AI-technologie. Dat gevaar ziet ook Feldberg. „Elke technologie heeft positieve en negatieve kanten. Met een hamer kun je een spijker in een stuk hout slaan, maar je kunt er ook een agent mee op zijn hoofd slaan, zoals deze week in Zaandam gebeurde. Met de komst van de auto konden mensen opeens simpel van A naar B rijden. Tot ze zagen dat er ook dodelijke ongelukken kunnen gebeuren. Daarom zijn er verkeersregels opgesteld en heeft een automobilist een rijbewijs nodig.”

Transparant

Erwin Folmer, lector Applied Data Science & AI aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. beeld HAN

Opgetogen over de plotselinge opkomst van DeepSeek is ook Erwin Folmer, lector Applied Data Science & AI aan de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De Chinese chatbot claimt als open sourcesoftware te werken, waarbij de makers van systemen de broncode voor iedereen beschikbaar maken. Dat betekent dat iedereen kan controleren of het programma veilig is en geen persoonlijke data verzamelt.

„Daardoor wordt het transparanter hoe de chatbot werkt. Een AI-toepassing die onder de motorkap niet transparant en uitlegbaar is, vind ik gevaarlijk. Daarnaast vergt DeepSeek veel minder rekenkracht, data en energie en is het dus goedkoper dan de alternatieven van Amerikaanse bedrijven waaraan we nu zijn overgeleverd. Ik geloof namelijk niet dat ze bij Nvidia heel erg veel onderzoek doen naar de manier waarop de wereld minder afhankelijk wordt van hun chips.”

Folmer is daarom blij dat machtige Amerikaanse bedrijven concurrentie uit China krijgen. „Al had ik natuurlijk liever gezien dat een Europees land een concurrerend AI-model had ontworpen.”