Italiaanse toezichthouder blokkeert Chinese chatbot DeepSeek

Economie

De Italiaanse datatoezichthouder Garante heeft de Chinese chatbot DeepSeek geblokkeerd vanwege een gebrek aan informatie over het gebruik van persoonsgegevens. De waakhond wil weten welke persoonlijke gegevens de chatbot van het bedrijf verzamelt en in hoeverre deze worden opgeslagen in China, maar daarover heeft het bedrijf geen opheldering gegeven.