Tunnel onder Ketelmeer kost tussen 1,6 en 3 miljard euro

Flevoland vindt dat bij het uitwerken van de plannen voor de aanleg van de Lelylijn ook moet worden gekeken naar de haalbaarheid van een tunnel onder het Ketelmeer. Daarom had de provincie Arcadis gevraagd een globale kostenraming op te stellen voor de aanleg van een tunnel voor wegverkeer en treinen onder het Ketelmeer. De Lelylijn moet een snellere verbinding worden tussen de Randstad en Friesland en Groningen.

Over het meer loopt nu de Ketelbrug, die over een aantal jaren toe is aan groot onderhoud. „Door een wegtunnel gelijktijdig met een spoortunnel aan te leggen, zijn mogelijk kostenvoordelen te behalen”, schrijft de provincie.

De aanleg van een spoortunnel kost volgens de berekeningen van Arcadis 1,6 miljard euro. Als daarbij ook een tunnel in de A6 voor het wegverkeer wordt aangelegd, kost dit tussen de 1,9 en 2,2 miljard euro. In de duurdere versie van deze variant wordt gekozen voor drie in plaats van twee rijstroken per rijrichting. De Ketelbrug blijft dan in stand voor het langzame verkeer, maar moet wel worden opgeknapt.

In de duurste variant van bijna 3 miljard euro komt ook een aparte tunnelbuis voor langzaam rijdend verkeer. De Ketelbrug wordt dan gesloopt. Voor alle varianten geldt dat de kosten tot 40 procent hoger of lager kunnen uitvallen.