Nederlandse plofkraker (38) overgeleverd aan Duitsland

Binnenland

Een 38-jarige Nederlander die wordt verdacht van betrokkenheid bij een plofkraak in Duitsland, is woensdag overgeleverd aan dat land. De man zou in oktober 2022 samen met anderen een geldautomaat in Gießen-Buseck in de deelstaat Hessen hebben opgeblazen. Hij werd vorige week vrijdag in Nederland aangehouden, meldt de Duitse politie.