Ds. K. Boeder doet intrede in gg Ermelo

In de bevestigingsdienst ging consulent ds. J. Beens uit Scherpenzeel voor. Deze preekte over Ezechiël 34:11 en 12, met als thema ”Gods zorg voor Zijn kudde”.

In de avonddienst deed ds. Boeder intrede, vanuit 1 Korinthe 1:23 en 24. Het thema was ”De prediking van de gekruiste Christus”.

De predikant werd toegesproken door ds. J.B. Huisman namens de classis Barneveld en de particuliere synode Oost, door burgemeester H. van Daalen van de burgerlijke gemeente Ermelo, door ouderling F.N. Snoek namens de plaatselijke kerken en door ouderling J.M. de Pater namens de kerkenraad en gemeente.

De gemeente zong de predikant ten slotte Psalm 25 vers 7 toe.

Ds. Boeder nam vorige week afscheid van de gereformeerde gemeente in Dirksland, die hij negen jaar had gediend. Eerder diende hij de gemeente Terwolde-De Vecht (2009).

De gemeente in Ermelo was vacant sinds het vertrek van ds. Huisman naar Ede, in juni 2022.