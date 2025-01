AI-chipbedrijf Nvidia toont herstel op positief Wall Street

Economie

Nvidia wist dinsdag wat te herstellen op de aandelenbeurzen in New York, na een meerdaagse verliesreeks. De belangrijkste verkoper van chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) ter wereld verloor een dag eerder nog 2 procent. Die daling volgde op nieuwe maatregelen in de Verenigde Staten om de export van AI-chips verder te beperken. De nieuwe regels gaan echter pas over een jaar in en het is aan de nieuwe regering onder leiding van president Donald Trump in hoeverre deze worden uitgevoerd.