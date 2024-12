Meeste consumenten winkelen met herbruikbare tas

Van de ondervraagden neemt ruim driekwart een herbruikbare tas mee tijdens het winkelen, zo meldt Verpact maandag. Verpact is een collectief van drie organisaties die zich namens de verpakkingsbranche sterk maken voor inzameling en hergebruik van verpakkingen.

Het percentage consumenten dat een eigen tas meeneemt, wisselt enigszins, afhankelijk van de vraag wat er ingaat. Bij het kopen van kleding doet 70 procent dat, bij het boodschappen doen 86 procent.

Vrouwen

Verder maakt de enquête duidelijk dat vrouwen voorlopen op mannen. Gemiddeld neemt bij het boodschappen doen 92 procent van de vrouwen een eigen tas mee, tegen 80 procent van de mannen. Bij kleding is dat 79 procent tegenover 60 procent.

Ook valt op dat oudere consumenten vaker een herbruikbare tas gebruiken dan jongeren. De argumenten die ouderen en jongeren noemen om niet voor het plastic tasje te kiezen, verschillen nauwelijks van elkaar. Ouderen dragen iets vaker aan dat de eigen tas meestal sterker is en makkelijker in het gebruik.

Verder kiezen vrouwen vaker dan mannen voor een opvouwbare of een katoenen tas. Bij de mannen zijn een rugzak of sporttas populairder.

Naast de al dan niet herbruikbare tas kiezen mensen soms voor alternatieve manieren om hun inkopen mee te nemen: in een doos, in het rek onder de kinderwagen, in de jaszak of in de handen.

„Wat mij betreft is de plastic tas voor de volgende generaties alleen nog in het museum te zien” - Hester Klein Lankhorst, CEO van Verpact

Omslagpunt

Hester Klein Lankhorst, CEO van Verpact, denkt dat er een omslagpunt is bereikt in het gebruik van plastic tassen. „Dat is goed voor het milieu en goed tegen zwerfafval. Wat mij betreft is de plastic tas voor de volgende generaties alleen nog in het museum te zien.”

De plastic tas werd in 1959 bedacht door de Zweedse ingenieur Sten Gustaf Thulin. Vanaf de jaren 70 werden ze massaal in winkels aan klanten meegegeven. Nederland voerde in 2016 een verbod in op gratis plastic tassen. Winkeliers moeten nu een vergoeding vragen als een consument om een plastic tas vraagt.

Supporter van Schoon, een van de drie organisaties achter Verpact, start deze maandag met een campagne om consumenten bewust te maken van herbruikbare alternatieven. Supporter van Schoon strijdt tegen zwerfafval. De andere organisaties die bij Verpact zijn aangesloten zijn Statiegeld Nederland, die het statiegeldsysteem uitvoert, en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, dat bedrijven ondersteunt.