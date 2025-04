Reuters: China heeft lijst uitgezonderde producten van heffing VS

Om welke goederen het precies gaat, is onduidelijk. Dinsdag meldde Reuters dat China de heffing heeft ingetrokken voor de import van ethaan uit de VS. Ook zou het Aziatische land bepaalde goederen zoals farmaceutische producten, microchips en vliegtuigmotoren al hebben uitgezonderd van de heffing en heeft het bedrijven gevraagd welke kritieke goederen uitgezonderd moeten worden.

De VS hebben de importheffing op de meeste Chinese goederen flink verhoogd naar 145 procent, waarna China met de tegenheffing van 125 procent kwam. Beijing wil de impact van de handelsoorlog met de VS verminderen. China stelde afgelopen weekend wel opnieuw dat het geen gesprekken heeft gevoerd met de VS over handelskwesties.