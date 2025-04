Bussenfabrikant Ebusco opnieuw dicht bij faillissement

Ebusco kon afgelopen jaar door de financiële problemen veel minder produceren en in de tweede helft van 2024 zelfs even helemaal niets. Klanten annuleerden orders, waardoor er nog minder geld binnenkwam bij de fabrikant van elektrische bussen.

De omzet over het afgelopen jaar kwam uit op slechts 11 miljoen euro, tegen 102 miljoen euro een jaar eerder. Het nettoverlies liep op van 120 miljoen euro tot 201 miljoen euro.

Ebusco hield vorig jaar door de financiële problemen al een investeringsronde en voerde een grote reorganisatie door. De locatie in Venray ging dicht en alleen die in Deurne bleef open. Ook koos het bedrijf ervoor om de bussen uitsluitend in elkaar te laten zetten door onderaannemers.

Ebusco heeft nu onder meer extra geld nodig om de onderaannemers de bussen die zij in productie hebben, af te laten maken. Hierdoor kan dan weer meer geld binnenkomen. In 2024 werden er maar 157 bussen afgeleverd, tegen 361 geannuleerde bussen, staat bij de publicatie van de jaarcijfers.

Mocht Ebusco niet snel nieuw geld vinden, is het afhankelijk van of geldschieters Green Innovation en De Engh bestaande leningen willen omzetten in aandelen. De fabrikant wacht ook nog op 5 miljoen euro van Green, dat tot nu toe maar de helft van een lening van 10 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.