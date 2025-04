Dsm-firmenich verwacht effecten tarieven te kunnen beperken

Dsm-firmenich verwacht de impact van de handelstarieven te kunnen beperken, meldt het voedings- en gezondheidsbedrijf in zijn kwartaalbericht. Volgens topman Dimitri de Vreeze is het concern dankzij de „unieke portfolio” van activiteiten „uitstekend” gepositioneerd om te opereren in de huidige onzekere macro-economische omgeving en de effecten van de importheffingen beperkt te houden.