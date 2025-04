Air France-KLM beperkt verlies: meer omzet, brandstofkosten lager

Air France-KLM stond vorig kwartaal 249 miljoen euro in het rood, een verbetering van 231 miljoen euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat het bedrijf nog altijd rode cijfers schreef, had onder meer te maken met hogere kosten voor personeel, vliegtuigonderhoud en luchthaventarieven. Goedkopere brandstof, als gevolg van de gedaalde olieprijzen begin dit jaar, wist het verlies deels te beperken.

De omzet steeg met 7,7 procent tot bijna 7,2 miljard euro. Alle divisies binnen Air France-KLM droegen daaraan bij. Zo steeg de omzet van Air France met 7,8 procent tot 4,3 miljard euro en die van KLM met 7,7 procent tot 2,9 miljard euro. Dat had onder meer te maken met het aantal passagiers, dat met 4,5 procent toenam tot 21,8 miljoen.

Topman Ben Smith spreekt in een toelichting op de kwartaalresultaten van een „solide start” van 2025. Wel waarschuwt hij voor de toenemende onzekerheid in de wereld die in de toekomst voor „extra tegenwind” kan zorgen. „Maar wij geloven dat Air France-KLM uniek gepositioneerd is om zich aan te passen en te presteren”, voegde hij daaraan toe.

Air France-KLM meldt verder weinig over de concrete impact op de financiën van het handelsbeleid van de Verenigde Staten en de daarmee gepaard gaande onzekerheid. In plaats daarvan verwijst het concern naar een algemeen beeld binnen de luchtvaartsector over boekingen voor mei en juni. Daaruit komt naar voren dat het aantal boekingen van de VS naar Europa in die maanden met 2,1 procent is toegenomen op jaarbasis. Boekingen van Europa naar de VS zijn daarentegen in aantal gedaald met 2,4 procent.