Opnieuw boete voor Google om advertenties, nu in Turkije

De zaak draait om de advertentietechnologie van Google. Dat systeem bepaalt welke onlinereclames mensen zien en hoeveel die kosten. Volgens de Turkse toezichthouder misbruikt Google zijn marktpositie door eigen producten en diensten te promoten ten koste van concurrenten.

Google heeft nu zes maanden de tijd om aan de eisen van de toezichthouder te voldoen, anders volgen dagelijkse boetes. Google kan in beroep gaan tegen de uitspraak.

Google ligt in veel landen onder vuur. Een groep van meer dan dertig Europese mediaorganisaties klaagde het concern in februari van dit jaar aan en eiste een schadevergoeding van ongeveer 2,1 miljard euro. In het Verenigd Koninkrijk loopt een soortgelijke claimprocedure waarin 16 miljard euro wordt geëist.