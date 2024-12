Rabbijn Katz: Extreme islam is wereldwijd probleem

„Het einddoel is niet vernietigen; het einddoel is dat de hele wereld God zal kennen als de God van Israël”, zei rabbijn Katz donderdagavond in Apeldoorn, op een avond van de stichting Jij daar! Hij verwees naar de profeet Jesaja: „Want Mijn Huis zal zijn als een huis van gebed voor alle volken.”

Het thema van de jongerenbijeenkomst, in gebouw het Kruispunt in Apeldoorn, was ”Israël, hoe nu verder?”

Wereldwijd probleem

Israël neemt een centrale plek in de Joodse beleving in, zo zei de Amsterdamse rabbijn. „Drie keer per dag richten wij ons in ons gebed naar Jeruzalem. Hoewel het Joodse volk in diaspora –verstrooiing– leeft, waren er altijd Joden in Israël.”

In 1948 kreeg de Joodse aanwezigheid een vaste structuur. Tijdens de „verdedigingsoorlog” van 1967 wordt de staat Israël groter. Katz: „Gebied dat je verovert tijdens een oorlog mag je houden.”

Het Israëlische-Arabische conflict onderging een „shift” in de jaren 1990-2000, aldus Katz. „Van een conflict tussen Israël en Arabische landen naar een conflict tussen westerse landen en de extreme islam. De aanslagen op 11 september 2001 staan symbool voor die verschuiving.”

De extreme islam is een wereldwijd probleem, zo stelde de rabbijn. „Vanaf 2023 vormt deze beweging samen met Rusland en China een as tegen de westerse wereld.”

„Sinds 2023 vormt de extreme islam samen met Rusland en China een as tegen de westerse wereld” - Shmuel Katz, rabbijn in Amsterdam

Rabbijn Shmuel Katz. beeld André Dorst

Israël bevindt zich in een moeilijk parket, zei hij. „Wij zijn een schaapje te midden van de leeuwen en beren. We moeten standhouden; God heeft ons beloofd dat Hij ons niet in de steek zal laten. De afgelopen vijftien maanden heeft Hij dat laten zien.”

Alle beloften die in de Bijbel staan, zijn gebeurd, gaf de rabbijn aan. „God is er niet één vergeten. We wachten nog op de vervulling van twee beloftes: de komst van de Messias en de herbouw van de tempel. Wij hopen, bidden en smeken dat wij dat meemaken.”

De rabbijn wees op het gevaar van de Libanese terreurbeweging Hezbollah. „Het is een formidabele legermacht: het Nederlandse leger is in vergelijking met het leger van Hezbollah een dwergje.”

Als je verdoofd bent, kan zoiets als 7 oktober gebeuren. Katz: „Deze hele wereld is verdoofd, deze wereld is niet bereid te weten waar deze wereld naartoe gaat. God heeft één ding meegegeven aan het Joodse volk: totdat de Messias komt, zul je niet vrij zijn.”

Verdoving

De NOS verdooft ons, stelde de rabbijn. „Anderhalf miljoen Gazanen spelen een rol als menselijk schild. Zonder Hamas had Gaza een mooie stad kunnen zijn. Het is Hamas die verantwoordelijk is voor wat er gebeurt.”

Is het zo dat er nu een genocide plaatsvindt?, wierp rabbijn Katz als vraag op. „Er is nog geen uitspraak van het ICC. Hamas is begonnen, Israël heeft recht op zelfverdediging.” Zwijgen kan niet. „De wereld heeft Hamas de vrije hand gegeven, christenen zijn in Arabische landen vogelvrij.”

Naar aanleidingen van de gebeurtenissen in Amsterdam op 7 november heeft er nog geen parlementaire enquête plaatsgevonden, constateerde hij. „Niemand heeft deze ramp een parlementaire enquête waard gevonden, niemand durft de ongemakkelijke waarheid te vertellen.”

Deze week trok Israël Syrië binnen. Katz: „Dat klopt, en de reden is heel simpel: Syrië is een onderafdeling van het Iraanse bewind, Israël heeft er geen zin in dat wapentuig in verkeerde handen valt.”

Het is tijd om wakker te worden uit onze verdoving, aldus Katz. „Net als Jona wakker werd gemaakt, worden wij wakker gemaakt in deze tijd. We hopen dat de beloften in vervulling zullen gaan.”