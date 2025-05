Frontrunners Ministries start gemeente in Goes

Frontrunners Goes

Frontrunners Ministries, de charismatische organisatie van evangelist Tom de Wal uit het Brabantse Dussen, begint in september een gemeente in Goes onder de naam Goed Nieuws Zeeland.

„Het wordt een zielenwinnende apostolische kerk. Tijdens bidden en vasten sprak God duidelijk: Ga naar Zeeland en start een kerk”, schrijft De Wal op zijn Instagrampagina.

De voorgangers van de nieuwe gemeente worden Sjaak en Marije van de Bos, studenten van de ”Revival & Ministry”-school van Frontrunners. Zij zijn beiden lid van het leidersteam van Solid Rock Church, een evangelische gemeente in de Alblasserwaard (Molenaarsgraaf), waarbij Marije zich speciaal inzet voor het kinderwerk.

Overigens gaat de naam van de nieuwe gemeente verwarring geven. In Goes bestaat al een Stichting GoedNieuwsGoes, waarin lokale kerken samenwerken voor (laagdrempelige) missionaire activiteiten zoals Goes Viert Kerst, Goes Viert Pasen, Goes Bidt en Goes Zingt.