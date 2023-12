„Waar denk jij aan bij ”Kerst”?” „Aan engels”, zei een jongetje. Misschien staan wij wel verder van de „engels” af dan generaties christenen voor ons. Zo veel als zij over engelen wisten, zo weinig weten wij er vandaag van. Vreemd, want in de Bijbel zijn ze nadrukkelijk aanwezig. In zowel het Oude als het Nieuwe Testament.