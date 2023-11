Apothekers die speciale medicijnpakketten voor klanten maken, krijgen voorlopig weer betaald voor elk middel dat in het pakket zit. De toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), had de betaling per 1 januari van dit jaar aangepast, onder meer om de kosten te beperken. Maar dat is dinsdag teruggedraaid door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De uitspraak is definitief, er is geen beroep mogelijk.