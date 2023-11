De ondergelopen uiterwaarden en lage kades langs de grote rivieren zullen in december weer droogvallen. Dat verwacht Rijkswaterstaat. In de eerste week van december is de waterstand van de Rijn bij Lobith gezakt van ruim 13 meter boven NAP naar minder dan 11 meter boven NAP. Dan zijn er voor zover te voorzien valt geen overstromingen meer.