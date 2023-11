Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept mensen met een Marokkaanse achtergrond op vooral te gaan stemmen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. „De opkomst van burgers met een Marokkaanse achtergrond bij verkiezingen is in vergelijking met het gemiddelde opkomstcijfer tot nu toe laag. Dit kan en moet beter”, aldus het verband in een online oproep.