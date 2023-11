Tijdens werkzaamheden aan de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg (Gelderland) is maandagochtend iemand verongelukt. Volgens de politie was daar een vrachtwagen bij betrokken, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De Nederlandse Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het voorval bij Herwijnen, omdat het om een bedrijfsongeval gaat.