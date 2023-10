Zuid-Holland staat permanente bewoning vakantiepark Nieuwkoop toe

De provincie Zuid-Holland gaat toestaan dat zo’n driehonderd vakantiewoningen op bungalowparken in de gemeente Nieuwkoop permanent bewoond worden. Een meerderheid van de Provinciale Staten (33-17) stemde vrijdag in met een motie hierover die was ingediend door JA21, ondersteund door BBB, VVD, CDA, PVV en Forum voor Democratie. Voor de parken in Nieuwkoop wordt nu een uitzondering gemaakt op de regel dat permanente bewoning van recreatiewoningen niet is toegestaan.