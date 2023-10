Zeker negen Nederlanders uit twee gezinnen vast in Gaza

G20 noemt oorlog Israël en Gaza niet in slotverklaring Marrakech

Journalist in Libanon omgekomen door Israëlische beschieting

Van Gennip: Koning kan Nederland verbinden in conflict Israël

Israëlisch leger: grondtroepen al 24 uur actief in Gazastrook

Buitenlandminister VS ontmoet Palestijnse president in Jordanië

Rutte belt met Jordaanse koning over situatie in Gaza

Rutte wijst Israël op noodzaak proportionaliteit acties in Gaza

Bron VS: Israël voor opzetten veilige gebieden Gaza

Duizenden in Midden-Oosten en Azië protesteren tegen Israël

Meer vraag naar privévluchten uit Israël, maar is te onveilig

Joodse locaties extra in de gaten gehouden

Poetin: grondoperatie in Gaza leidt tot burgerslachtoffers

Israëlische gijzelaarscoördinator vertelt families dat er ‘24 uur per dag diplomatieke initiatieven’ zijn om gevangenen terug te halen

WHO: kwetsbare patiënten evacueren uit Noord-Gaza een doodvonnis

Minuut stilte in Statenvergadering Zuid-Holland om geweld Israël