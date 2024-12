GBS wekt met uitgave schrijfbijbel oude gewoonte weer tot leven

„De Bijbel was net op tijd klaar”, zei GBS-secretaris ds. A. van Heteren. De christelijke gereformeerde predikant uit Urk overhandigde een Bijbel met schrijfruimte aan de 22-jarige Hilde van Nifterik uit Barneveld, die samen met haar vriend Richard Brijder was uitgenodigd om een exemplaar in ontvangst te nemen.

Aan de hand van het woord „wonderlijk” uit Jesaja 9 sprak ds. Van Heteren hen toe. „Wat Gods Zoon gedaan heeft is wonderlijk. Hij heeft geestelijke wonderen gedaan, zoals aan Levi de tollenaar. Op Zijn roepstem volgde hij Hem. Die roepstem komt tot ons allemaal. Onderzoek de Bijbel biddend.”

Van Nifterik was uitgenodigd omdat ze de eerste was die de GBS om een Bijbel met notitieruimte had gevraagd. „De aanleiding was een idee voor een gastenboek voor onze bruiloft”, aldus Van Nifterik. „Op sociale media zag ik dat je in plaats van een gastenboek ook een Bijbel kunt neerleggen waarin iedereen als wens een Bijbeltekst kan omcirkelen en er zijn of haar naam bij kan schrijven. Dat heeft meer diepgang dan honderd dezelfde wensen onder elkaar.”

Bijschrijf- of notitiebijbels zijn er al in verschillende soorten en maten, zoals de Zij Lacht Bijbel, de Vrouwenbijbel en de Bijschrijfbijbel. „Wij lezen de Statenvertaling”, aldus Van Nifterik. „Maar die had geen notitieruimte. Om me heen merk ik dat mensen voor vertalingen kiezen die de mogelijkheid voor aantekeningen wel hebben. Ik ben blij dat deze optie er nu is.”

Nieuws in beeld Exemplaar van de Bijbel met schrijfruimte. beeld Cees van der Wal Exemplaar van de Bijbel met schrijfruimte. beeld Cees van der Wal Twee exemplaren van de Bijbel met schrijfruimte. beeld Cees van der Wal Exemplaar van de Bijbel met schrijfruimte. beeld Cees van der Wal Exemplaar van de Bijbel met schrijfruimte. beeld Cees van der Wal Exemplaar van de Bijbel met schrijfruimte. beeld Cees van der Wal Twee exemplaren van de Bijbel met schrijfruimte. beeld Cees van der Wal

Correctie

Er is bijna een jaar aan de Bijbel met schrijfruimte gewerkt, met hulp van vier correctoren. De tekst was er al, maar volgens de 86-jarige corrector L. Krijgsman uit Gorinchem komt er op het gebied van opmaak veel bij kijken. „Het corrigeren ging woord voor woord en letter voor letter”, om te voorkomen dat bijvoorbeeld een tussenkop onder aan de pagina kwam te staan.

Belangstelling

Bijbel met aantekeningen. beeld RD

Dat er behoefte was aan een Bijbel in Statenvertaling met ruimte voor aantekeningen, bleek ook uit verschillende vragen naar zo’n Bijbel. Die kwamen „vooral van jongeren” bij de GBS binnen, aldus GBS-bureaumanager Gijs van Wijk. „Onze voorzitter, ds. A.C. Rijken, komt regelmatig op reformatorische scholen, en daar hoorde hij ook dat jonge mensen belangstelling hebben voor zo’n Bijbel. Daarnaast heeft Yona, een stichting die gericht is op verantwoord gebruik van internet, al in november 2023 aangegeven dat er behoefte aan was. Daarom heeft het bestuur besloten deze Bijbel met schrijfruimte te laten drukken.”

„Vragen naar de Bijbel met schrijfruimte kwamen vooral van jongeren” - Gijs van Wijk, bureaumanager GBS

Begin 2025 is de Bijbel beschikbaar. De oplage is vooralsnog beperkt, maar de drukker kan goed op de behoefte aan herdrukken inspelen, aldus de bureaumanager. „Ik denk dat er al snel een volgende druk zal verschijnen als de Bijbel met schrijfruimte uitkomt.”

Gijs van Wijk. beeld Cees van der Wal

Verwacht Van Wijk geen kritiek? „Het noteren van aantekeningen in de kantlijn van de Bijbel heeft oude papieren”, zegt hij desgevraagd, verwijzend naar een Lutherbijbel uit 1648, een van de oude Bijbels in de vitrinekast van de stichting met aantekeningen in de kantlijn. „Ik schat dat er ook nu weinig mensen zijn met bezwaren tegen de uitgave met notitieruimte. Er is integendeel eerder behoefte dan bezwaar.”