Kunstheup voor Amerikaanse toppolitica Pelosi na val

Buitenland

De Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi is geopereerd aan haar heup na een val in Luxemburg. Ze is aan de beterende hand na de succesvolle heupvervangende ingreep, meldde haar kantoor in een verklaring. De 84-jarige Democrate was als eerste vrouw voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een van de twee kamers van het parlement (Congres).